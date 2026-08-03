Le Likoud enquête sur de possibles fraudes lors d'un vote renforçant les pouvoirs de Benjamin Netanyahou

Le tribunal interne du Likoud enquête sur de possibles fraudes et irrégularités lors d'un scrutin interne ayant renforcé le contrôle de Benjamin Netanyahou sur la composition de la liste du parti pour les prochaines élections législatives.

Le vote, organisé la semaine dernière auprès des membres du comité central du Likoud, a approuvé des propositions présentées par le Premier ministre et le président du comité central, Haïm Katz. Elles permettent notamment à Benjamin Netanyahou de désigner directement les candidats occupant huit places réservées sur la liste électorale du parti, tout en modifiant les règles des primaires.

L'enquête a été ouverte après que le tribunal a constaté que Benjamin Netanyahou figurait parmi les votants alors qu'il n'avait pas participé au scrutin, selon Ynet.

D'après un haut responsable du Likoud cité par le média israélien, cette anomalie pourrait conduire à l'annulation du résultat ou à l'organisation d'un nouveau vote si elle est confirmée et jugée déterminante.

Le point le plus disputé concerne une mesure autorisant les ministres et députés en exercice à briguer des sièges réservés aux représentants régionaux lors des primaires. Initialement annoncé adopté avec cinq voix d'avance, le texte n'aurait finalement obtenu qu'une majorité de deux voix après vérification du procès-verbal officiel.

Plusieurs recours ont été déposés auprès du tribunal, dénonçant des fraudes, des erreurs de dépouillement et d'autres irrégularités. Les requérants affirment notamment que des observateurs auraient été expulsés de certains bureaux de vote et que des agents électoraux auraient reçu pour consigne de ne pas consigner les contestations dans les procès-verbaux.

Le député David Bitan figure parmi les auteurs des recours. Il affirme que des bulletins valides opposés aux propositions de Benjamin Netanyahou et Haïm Katz auraient été invalidés, tandis que certains bulletins irréguliers favorables auraient été comptabilisés.

Face à la gravité des accusations, le président du tribunal du Likoud, Michael Kleiner, a constitué une formation élargie de cinq membres chargée d'examiner les recours.

Le tribunal devra désormais déterminer si les irrégularités constatées ont influencé le résultat et décider soit de valider le scrutin, soit d'ordonner un nouveau dépouillement, voire un nouveau vote.