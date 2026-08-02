Netanyahou : "Ceux qui n'étudient pas la Torah serviront dans Tsahal... ou iront en prison"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reconnu, lors d'une réunion à huis clos, que la loi suspendant les arrestations des orthodoxes refusant la conscription n'avait pas atteint son objectif. Selon des informations révélées par Channel 12, il entend changer de cap après les prochaines élections.

« La loi temporaire sur les arrestations devait apaiser les tensions et augmenter le nombre d'enrôlements dans la communauté orthodoxe. En pratique, cela n'a pas fonctionné », aurait déclaré le chef du gouvernement.

Benjamin Netanyahou affirme qu'en cas de victoire électorale, il formera un large gouvernement d'union nationale afin de faire adopter une nouvelle loi sur la conscription répondant « aux besoins de Tsahal ».

Le Premier ministre a également fixé une ligne claire : « Ceux qui n'étudient pas la Torah serviront dans Tsahal... ou iront en prison. » En revanche, les étudiants des yeshivot poursuivant des études religieuses à plein temps continueraient de bénéficier d'une exemption.

Ces déclarations interviennent après la dissolution de la Knesset, alors que Netanyahou n'est plus tributaire du soutien parlementaire des partis orthodoxes.

Ses propos ont immédiatement provoqué une vive polémique dans la classe politique. Le chef d'Israel Beitenou, Avigdor Lieberman, a accusé le Premier ministre de tenter de détourner l'attention de son bilan, tandis que Naftali Bennett, Gadi Eisenkot, Yair Golan et Hili Tropper ont dénoncé une manœuvre électorale destinée à enrayer sa baisse dans les sondages.

Au cœur des critiques figure également la récente loi gelant les arrestations des étudiants de yeshiva réfractaires au service militaire. Son application a été suspendue par la Cour suprême, saisie de plusieurs recours contestant sa légalité et la procédure de son adoption.

Le débat sur la conscription des orthodoxes reste l'un des sujets les plus sensibles en Israël, alors que Tsahal fait face à une importante pénurie d'effectifs depuis le début de la guerre.