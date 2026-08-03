Israël Katz lance sa campagne : « Enfin un ministre de la Défense de droite »

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a lancé une nouvelle campagne de communication sous le slogan : « Enfin un ministre de la Défense de droite ».

Cette campagne met en avant les orientations adoptées depuis son entrée en fonction et présente ce que son entourage décrit comme un changement profond de la doctrine sécuritaire d'Israël.

Selon les messages diffusés, Israël Katz revendique l'abandon de l'ancienne « conception » sécuritaire au profit d'une stratégie plus offensive. La campagne souligne également le renforcement des implantations, les opérations menées contre le réseau terroriste iranien, l'élimination de hauts responsables terroristes ainsi que l'élargissement de la liberté d'action opérationnelle de Tsahal.

Le message central de la campagne affirme : « Israël ne revient pas aux anciennes conceptions. Israël prend l'initiative, frappe et gagne. »

La campagne se conclut par le slogan : « Israël Katz. Un ministre de la Défense de droite. »

Ce lancement intervient alors que la campagne pour les élections législatives israéliennes s'intensifie et que les principaux partis multiplient les initiatives de communication.