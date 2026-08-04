Naftali Bennett recrute quatre nouvelles candidates

L’ancien Premier ministre israélien et président du parti « Beyahad », Naftali Bennett, a décidé d’intégrer quatre nouvelles candidates à sa liste pour la Knesset : Orly Harel, Bruria Naim Arman, Esti Ayalon Kobo et Olesia Kantor.

Orly Harel, avocate et entrepreneuse spécialisée dans l’intelligence artificielle générative et la médecine, a précédemment milité au sein du Likoud. Fondatrice du Forum des femmes du Likoud à Jérusalem, elle a été désignée par le Jerusalem Post comme l’une des 100 femmes juives les plus influentes au monde.

Bruria Naim Arman dirige le parti « Beyahad » depuis sa création. Elle a notamment développé son réseau national, qui compterait plus de 200 antennes et plusieurs dizaines de milliers de militants. Bruria Naim Arman a auparavant occupé des fonctions auprès du ministre des Transports et du vice-ministre de la Défense.

Esti Ayalon Kobo a dirigé la mission économique israélienne en Chine. Née en Éthiopie, elle a immigré en Israël avec sa famille après un difficile voyage à pied à travers le Soudan. Juriste de formation, Esti Ayalon Kobo possède également une solide expérience en diplomatie économique et dans les négociations commerciales internationales.

Olesia Kantor est une entrepreneuse sociale et philanthrope. Après le massacre du 7 octobre 2023, elle a créé le projet « Lev Esh », qui offre gratuitement des soins individuels et collectifs aux survivants souffrant de stress post-traumatique ainsi qu’aux mères de familles endeuillées. Olesia Kantor avait également fondé une organisation venant en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences.

Avec ces quatre nouvelles recrues, la liste de « Beyahad » compte désormais 17 femmes et affiche, selon la formation, une majorité féminine.

« L’équipe chargée de réparer l’État d’Israël reçoit un renfort important avec l’arrivée d’Orly Harel, Bruria Naim Arman, Esti Ayalon Kobo et Olesia Kantor », a déclaré Naftali Bennett.

« Le parti “Beyahad” compte une majorité de femmes, non pas en raison de leur genre, mais grâce à une décision simple prise dès le départ : recruter les meilleurs et les meilleures. Ensemble, nous réparerons le pays », a ajouté Naftali Bennett.