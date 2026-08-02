Naftali Bennett estime que le Qatar est désormais "plus dangereux" pour Israël que l'Iran

L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a affirmé que le Qatar constitue aujourd'hui une menace plus dangereuse pour Israël que l'Iran, promettant qu'il le désignerait officiellement comme État ennemi s'il revenait au pouvoir après les élections prévues en octobre.

Dans une interview accordée samedi soir à Channel 12, le chef du parti Ensemble a expliqué que, contrairement à l'Iran, dont les intentions sont affichées, le Qatar agirait de manière plus insidieuse. « Avec l'Iran, tout le monde sait qu'il veut détruire Israël », a-t-il déclaré.

Il affirme que Doha a « financé les terroristes de la Nukhba du 7 octobre », soutient la chaîne Al Jazeera, exerce une influence dans les universités américaines et aurait même pénétré « l'endroit le plus sacré pour la sécurité d'Israël : le bureau du Premier ministre ».

Cette dernière accusation fait référence au « Qatargate », une enquête portant sur d'anciens et d'actuels collaborateurs de Benjamin Netanyahou, soupçonnés d'avoir participé à une campagne de communication favorable au Qatar.

« Le Qatar agit contre nous et nous empoisonne de l'intérieur », a lancé Bennett, regrettant que l'émirat ne soit toujours pas considéré comme un État ennemi. « Dans le prochain gouvernement, nous définirons le Qatar comme un ennemi », a-t-il promis.

Interrogé sur le projet américain de désarmement du Hamas, Bennett a également affiché une ligne très ferme. « Tant que le Hamas ne sera pas totalement désarmé, je ne céderai pas un millimètre », a-t-il déclaré, estimant que le mouvement terroriste islamiste continue de se réarmer malgré les combats.

À l'approche des élections législatives du 27 octobre, Naftali Bennett a enfin assuré que sa « mission de vie » était de remplacer l'actuel gouvernement, même s'il n'occupait pas lui-même le poste de Premier ministre.