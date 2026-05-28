63% des Français favorables à une suspension de l’immigration légale pendant trois ans

Une majorité de Français se dit favorable à une suspension temporaire de l’immigration légale. Selon un sondage de l’Institut CSA réalisé pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié jeudi 28 mai, 63 % des personnes interrogées soutiennent l’idée d’un moratoire de trois ans.

Cette proposition a été récemment relancée par Gérald Darmanin. Le ministre estime que la France est arrivée « à la limite de ses capacités d’intégration et d’assimilation » et plaide pour une pause dans l’immigration légale, notamment afin de revoir les règles du regroupement familial.

Dans le détail, 64 % des femmes se déclarent favorables à cette suspension, contre 61 % des hommes. Le soutien est particulièrement marqué chez les jeunes adultes : 69 % des 18-24 ans se disent favorables à une telle mesure, contre 62 % des plus de 65 ans.

Les écarts sont aussi visibles selon les catégories sociales. Le moratoire est soutenu par 56 % des catégories socioprofessionnelles supérieures, 58 % des catégories populaires et 71 % des personnes inactives.

Le clivage politique reste très net. À gauche, une majorité des sondés rejette cette proposition : 64 % des sympathisants de gauche y sont opposés, dont 66 % des proches de La France insoumise. À droite, au contraire, 73 % des sondés soutiennent la suspension de l’immigration légale. Ce chiffre monte à 86 % chez les sympathisants du Rassemblement national et de Reconquête.

Gérald Darmanin vise en particulier le regroupement familial. Il propose notamment de limiter l’arrivée des membres de la famille de ressortissants étrangers déjà installés en France, en particulier dans le cadre des titres de séjour liés au travail.

Selon les données citées, la France a délivré 4,5 millions de titres de séjour en 2025, un record en hausse de 3,2 %. Un titre sur trois aurait été accordé au titre du regroupement familial. Les étrangers en situation régulière représenteraient désormais 8,1 % de la population adulte.