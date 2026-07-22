Barbara Butch revient sur le concert interrompu à Grenoble : « Je me suis sentie en danger »

Une enquête pour « délit d'entrave concertée aux libertés » est en cours.

Dans un entretien accordé à Libération, l'artiste de 45 ans explique être arrivée sur scène dans un climat de forte tension, après plusieurs semaines de campagne appelant à sa déprogrammation. Elle affirme que des spectateurs ont lancé du gravier, des liquides ainsi que des bouteilles en verre en direction de la scène, l'obligeant à interrompre sa prestation. « Quand les bouteilles en verre ont commencé à arriver, je me suis sentie en danger », confie-t-elle.

Au cœur de la polémique figure une tribune qu'elle avait signée en soutien à une proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Barbara Butch affirme aujourd'hui avoir signé le texte en raison de son engagement contre l'antisémitisme, sans avoir pleinement mesuré son lien avec cette proposition de loi, depuis retirée. Avec le recul, elle estime que ce projet « n'était plus aligné » avec ses convictions.

De confession juive, l'artiste rappelle avoir été confrontée à l'antisémitisme dès son enfance et évoque l'histoire de sa famille, marquée par la Shoah. Elle souligne toutefois que ses liens avec Israël, où une partie de sa famille s'est installée après la Seconde Guerre mondiale, ne l'empêchent pas de condamner la guerre à Gaza. Elle décrit le conflit comme une « horreur » et affirme éprouver de l'empathie pour les civils palestiniens.

Barbara Butch est également revenue sur les menaces reçues après sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, qui avaient donné lieu à plusieurs condamnations. Elle estime aujourd'hui être devenue un symbole récupéré par différents camps politiques. « On m'instrumentalise de tous les côtés », déplore-t-elle.

Sur le plan judiciaire, son avocate prépare plusieurs plaintes à la suite des incidents de Grenoble. L'affaire a suscité de nombreuses réactions politiques, de la majorité comme de l'opposition, condamnant les violences ayant conduit à l'interruption du concert.