Deux agents de l'ambassade de France retenus en Iran, Jean-Noël Barrot dénonce une « intimidation »
Le ministre français des Affaires étrangères a annoncé que deux agents diplomatiques français avaient été interpellés et retenus plusieurs heures par les services de sécurité iraniens.
Deux agents de l'ambassade de France en Iran ont été victimes dimanche soir d'une « action d'intimidation extrêmement grave » de la part des services de sécurité iraniens, a annoncé lundi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
Selon le chef de la diplomatie française, les deux diplomates ont été détenus « sans raison » pendant plusieurs heures, interrogés et, pour l'un d'eux, physiquement molesté, en « violation flagrante des immunités diplomatiques » dont ils bénéficient.
Les deux agents ont finalement pu regagner l'ambassade de France à Téhéran, où ils se trouvent désormais en sécurité, dans l'attente de leur retour en France « dans les prochaines heures ».
Jean-Noël Barrot a souligné que ces diplomates étaient chargés des programmes français de soutien à la société civile iranienne, notamment auprès des artistes et des scientifiques. Il a salué leur « courage » et réaffirmé que la France continuerait de soutenir le peuple iranien.
Le ministre a également indiqué avoir fait part à son homologue iranien que cette « atteinte gravissime et inadmissible » à l'intégrité des agents français « ne pourra rester sans conséquence ».