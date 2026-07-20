Deux agents de l'ambassade de France en Iran ont été victimes dimanche soir d'une « action d'intimidation extrêmement grave » de la part des services de sécurité iraniens, a annoncé lundi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Selon le chef de la diplomatie française, les deux diplomates ont été détenus « sans raison » pendant plusieurs heures, interrogés et, pour l'un d'eux, physiquement molesté, en « violation flagrante des immunités diplomatiques » dont ils bénéficient.

Les deux agents ont finalement pu regagner l'ambassade de France à Téhéran, où ils se trouvent désormais en sécurité, dans l'attente de leur retour en France « dans les prochaines heures ».

Jean-Noël Barrot a souligné que ces diplomates étaient chargés des programmes français de soutien à la société civile iranienne, notamment auprès des artistes et des scientifiques. Il a salué leur « courage » et réaffirmé que la France continuerait de soutenir le peuple iranien.

Le ministre a également indiqué avoir fait part à son homologue iranien que cette « atteinte gravissime et inadmissible » à l'intégrité des agents français « ne pourra rester sans conséquence ».