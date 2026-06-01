Emmanuel Macron estime que "rien ne justifie l’escalade majeure en cours au Sud Liban"

Le président français Emmanuel Macron a appelé dimanche à une désescalade immédiate au Liban, estimant que « rien ne justifie l’escalade majeure en cours au Sud Liban », alors que les combats entre Israël et le Hezbollah connaissent une nouvelle intensification.

Dans un message publié sur X après plusieurs entretiens avec des dirigeants régionaux, Emmanuel Macron a également jugé « urgent que les armes se taisent, toutes et pour de bon ».

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Le chef de l’État français s’est entretenu avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, le sultan d’Oman Haïtham ben Tariq, le président des Émirats arabes unis Mohammed ben Zayed et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Emmanuel Macron a par ailleurs souligné qu’« il est essentiel qu’un accord entre les États-Unis et l’Iran aboutisse rapidement », alors que Washington et Téhéran poursuivent leurs discussions sur fond de guerre régionale.

Ces déclarations interviennent alors qu'une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU aura lieu ce lundi, convoquée à la demande de la France après la prise par Israël de la forteresse stratégique de Beaufort, dans le sud du Liban. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié cette avancée de « tournant décisif » dans la campagne militaire contre le Hezbollah.

L’armée israélienne a également annoncé avoir frappé des « infrastructures du Hezbollah » à Tyr. Le gouvernement libanais affirme que plus de 3.400 personnes ont été tuées et plus d’un million déplacées depuis le début de la guerre le 2 mars.