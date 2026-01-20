Éric Coquerel appelle la Fifa à retirer la Coupe du monde aux États-Unis en raison de la politique de Trump

Le député La France insoumise Éric Coquerel a appelé mardi la FIFA à ne pas organiser de matches de la prochaine Coupe du monde de football aux États-Unis, en réaction à la politique menée par le président américain Donald Trump.

Président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, Éric Coquerel estime que la compétition, prévue du 11 juin au 19 juillet, pourrait encore être recentrée sur le Mexique et le Canada, les deux autres pays coorganisateurs. Selon lui, aucun match ne devrait se tenir sur le sol américain au regard des positions internationales et intérieures de Washington.

Dans un message publié sur le réseau social X, le député a vivement dénoncé la politique de Donald Trump, évoquant notamment des menaces d’agression contre des pays voisins, une remise en cause du droit international, des attaques contre les Nations unies et des restrictions visant certaines catégories de supporters. Il s’interroge sur la pertinence d’organiser « la plus grande fête du football » dans un pays qu’il accuse de bafouer des principes fondamentaux.

« La question se pose sérieusement », a-t-il insisté, soulignant que la configuration actuelle du tournoi permettrait encore, selon lui, une réorganisation sans les États-Unis.

À moins de cinq mois du coup d’envoi, un tel scénario apparaît toutefois peu probable. La Coupe du monde 2026 doit se dérouler conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, une première dans l’histoire de la compétition. La Fifa n’a, à ce stade, laissé entendre aucun changement de cap.

Début décembre, lors du tirage au sort du tournoi, le président de la Fifa Gianni Infantino avait au contraire multiplié les gestes de rapprochement avec Donald Trump, allant jusqu’à lui remettre un « prix de la paix » de l’instance dirigeante du football mondial.