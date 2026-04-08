Guerre en Iran : "Pour Israël, c'est une guerre existentielle", affirme David Lisnard

Invité ce mercredi de la « Grande Interview » sur CNews, David Lisnard a réagi à l’annonce par Donald Trump d’un cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran, estimant que cette évolution devait être accueillie avec prudence malgré les perspectives diplomatiques.

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Pour l’élu, la guerre menée par Israël s’inscrit dans une logique de survie. « C’est une guerre existentielle », affirme-t-il, soulignant la menace persistante que représente selon lui le régime iranien. Il distingue toutefois deux dynamiques : le conflit direct avec l’Iran et celui, plus diffus, impliquant le Hezbollah, qui pourrait se poursuivre malgré la trêve annoncée.

Sur le plan juridique, David Lisnard reconnaît que cette guerre « ne respectait pas le droit international », tout en relativisant cette lecture. « Le droit international est souvent écrit après les conflits, par les vainqueurs », estime-t-il, mettant en avant une approche plus réaliste des rapports de force.

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Le maire de Cannes évoque également les images diffusées par l’Iran, qu’il qualifie de « propagande », montrant des réseaux souterrains lourdement armés. Pour lui, ces éléments confirment « la dangerosité » du régime iranien et justifient les inquiétudes sécuritaires d’Israël et de ses alliés.

Par ailleurs, David Lisnard est revenu sur la libération et le rapatriement de ressortissants français détenus en Iran. Selon lui, cet épisode illustre « la nature du régime », qu’il décrit comme une « dictature islamique » recourant à la prise d’otages pour défendre ses intérêts stratégiques.

Dans ce contexte, il estime que la communauté internationale doit rester vigilante face à Téhéran. « Ce n’est pas nouveau », rappelle-t-il, évoquant des pratiques anciennes attribuées au régime iranien. Il conclut en appelant à une prise de conscience plus large sur la menace que représente, selon lui, l’Iran sur la scène internationale.

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Dans le même entretien, David Lisnard a également ciblé le paysage politique français, s’en prenant frontalement à La France insoumise. Il a qualifié le mouvement de « néo-fasciste », l’accusant de racisme et d’antisémitisme, ainsi que d’entretenir un « chaos permanent ». L’élu a appelé à « les affronter électoralement, culturellement, politiquement, juridiquement et judiciairement », affirmant en avoir déjà saisi la justice par le passé.