Incendies en Gironde : le feu reste stabilisé mais la hausse des températures inquiète

Les autorités redoutent toutefois une nouvelle dégradation de la situation avec le retour de fortes chaleurs à partir de ce mardi.

Selon la préfecture, plusieurs reprises de feu ont été maîtrisées durant la nuit, notamment dans le nord du Porge et au nord du Cap-Ferret. Le feu n'est cependant pas fixé, ce qui exclut, à ce stade, tout retour des habitants évacués.

Près de 2 750 sapeurs-pompiers, appuyés par 18 moyens aériens, 1 500 militaires et 1 440 membres des forces de sécurité intérieure, restent mobilisés. Les travaux de création de pare-feux se poursuivent également, avec plus de 103 kilomètres de coupures tactiques déjà réalisés pour limiter la propagation des flammes.

La Gironde et les Landes sont placées en vigilance jaune canicule à partir de ce mardi midi. Météo-France prévoit une nouvelle vague de chaleur, avec des températures pouvant atteindre 40 °C mercredi, dans un contexte de vents plus faibles mais plus secs, susceptible de favoriser une reprise de l'incendie.

En déplacement lundi à Bordeaux, Emmanuel Macron a salué la mobilisation des secours tout en avertissant que « les semaines à venir seront dures et on doit tenir ».

Les restrictions restent importantes : les évacués ne sont toujours pas autorisés à regagner leur domicile, les colonies de vacances ont suspendu leurs activités, les manifestations sportives et culturelles sont interdites dans les zones concernées, tout comme la navigation sur le lac de Cazaux-Sanguinet. Le trafic ferroviaire demeure fortement perturbé au sud de Bordeaux et l'autoroute A63 reste fermée entre Bordeaux et Bayonne.

Le bilan fait état de 93 sapeurs-pompiers blessés depuis le début de l'incendie.