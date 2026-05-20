Ismaël Boudjekada condamné pour apologie du terrorisme et doxing

Ismaël Boudjekada, élu du Doubs, a été condamné ce mardi 19 mai 2026 par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour apologie du terrorisme et doxing, au terme d’une procédure dans laquelle l’Organisation Juive Européenne s’était constituée partie civile.

Le tribunal l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement, dont six mois ferme sous bracelet électronique et six mois avec sursis. Il a également prononcé une peine complémentaire de trois ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Cela signifie que cette peine s’applique immédiatement, même si Ismaël Boudjekada fait appel.

L’Organisation Juive Européenne, reconnue recevable comme partie civile, était représentée dans ce dossier par Maître Ilanit Chiche et Maître Avner Doukhan, tous deux en charge de cette procédure pour l’association. L’OJE a obtenu 1 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral.

Auprès d’i24NEWS, Maître Ilanit Chiche explique qu’Ismaël Boudjekada était poursuivi pour « deux grandes catégories d’infractions ». La première concernait le doxing, c’est-à-dire la diffusion de données personnelles permettant de cibler des individus, notamment sur les réseaux sociaux. La seconde portait sur des faits d’apologie du terrorisme, soit des propos considérés comme présentant favorablement ou justifiant des actes terroristes.

Selon l’avocate, il lui était notamment reproché d’avoir affirmé que le chef du Hamas Yahya Sinwar était mort « en héros », et d’avoir écrit sous une photo de l’ex-otage israélienne Noa Argamani : « On mange bien à la cantine du Hamas ».

Maître Ilanit Chiche évoque également d’autres propos retenus dans la procédure. Ismaël Boudjekada s’était « réjoui du sort » des supporters du Maccabi Tel-Aviv agressés à Amsterdam. Il a aussi affirmé que personne ne pleurerait les 1 200 civils israéliens tués le 7 octobre, ajoutant que tout le monde serait content lorsque le Hamas aurait « terminé le travail ».

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Maître Ilanit Chiche souligne la sévérité de la peine : « La 17e chambre est une chambre spécialisée à Paris, qui juge les infractions relatives au droit de la presse. Ce n’est pas une chambre coutumière de condamnations lourdes. Cette chambre a rendu une condamnation inhabituellement lourde. Nous estimons qu’elle a pris la mesure de la gravité des actes d’Ismaël Boudjekada. »

Maître Ilanit Chiche insiste aussi sur la portée de l’inéligibilité prononcée contre l’élu. « Peu importe qu’il fasse appel de cette décision, il ne pourra de toute façon pas se présenter à une quelconque élection », explique-t-elle, rappelant qu’Ismaël Boudjekada ambitionnait de représenter les Français vivant à l’étranger, notamment en Algérie.

L’avocate répond également à la communication de l’élu, très actif sur les réseaux sociaux, qui affirme avoir été relaxé pour une partie des faits. « Il explique qu’il a été relaxé pour 30 % des faits pour lesquels il était poursuivi. C’est une réalité. Mais à notre sens, on retient surtout qu’il a été condamné pour 70 % des faits », affirme Maître Ilanit Chiche. Elle qualifie cette décision de « satisfaisante » pour l’OJE, mais aussi pour les victimes directes représentées par d’autres avocats de parties civiles.

Ismaël Boudjekada a annoncé son intention de faire appel. Le dossier devrait donc être rejugé devant la cour d’appel de Paris dans un délai d’environ 14 à 15 mois, selon l’avocate.

Maître Ilanit Chiche a enfin tenu à souligner les conditions dans lesquelles les avocats de l’OJE disent mener ce combat judiciaire. « Ce dossier, nous le portons avec mon confrère Maître Avner Doukhan depuis déjà deux ans et demi. C’est un combat judiciaire long et dense », déclare-t-elle. Elle décrit des audiences « extrêmement difficiles » pour les avocats de l’Organisation Juive Européenne, affirmant qu’ils sont « personnellement visés » par les soutiens d’Ismaël Boudjekada. « Nous exerçons notre métier dans des conditions extrêmement difficiles. Nous avons la sensation que l’on tente souvent de nous intimider ou de nous bâillonner », dénonce-t-elle.

« Ces tentatives d’intimidation ne nous feront pas reculer dans le combat que nous menons contre l’antisémitisme, contre le terrorisme et, précisément dans ce cas d’espèce, contre Ismaël Boudjekada », conclut Maître Ilanit Chiche.