Jean-Noël Barrot estime que Francesca Albanese devrait "avoir la dignité de démissionner"

Invité de France Inter, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a vivement critiqué dimanche la rapporteuse spéciale de l’ONU pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, accusée par plusieurs responsables politiques de propos jugés ambigus et polémiques.

Interrogé sur des déclarations controversées attribuées à la juriste italienne, Jean-Noël Barrot a assuré n’avoir jamais affirmé qu’elle aurait qualifié Israël d’« ennemi commun de l’humanité », mais a dénoncé « une succession de provocations inacceptables ». Il a notamment évoqué ce qu’il considère comme une relativisation du 7 octobre, qu’il a qualifié de « pire massacre antisémite de notre histoire », rappelant que 51 ressortissants français ont été tués lors de cette attaque.

Le chef de la diplomatie française a expliqué que la position de Paris s’inscrivait dans une ligne de cohérence : condamnation des décisions du gouvernement israélien, notamment en Judée-Samarie, mais refus tout aussi ferme des positions du Hamas et de ses soutiens qui nient à Israël le droit à l’existence et à la sécurité. « Tous les discours de haine, d’où qu’ils viennent, je les condamne », a-t-il martelé.

Concernant Francesca Albanese, dont le mandat de rapporteuse spéciale est irrévocable pendant sa durée, Jean-Noël Barrot a rappelé que la France ne s’était pas montrée favorable à son renouvellement. S’il reconnaît qu’il ne peut exiger formellement sa démission, il estime que « la succession de provocations » devrait l’amener « elle-même à avoir la dignité de démissionner ».

Le ministre a par ailleurs réaffirmé l’attachement « viscéral » de la France aux Nations unies et au Conseil des droits de l’homme, soulignant le rôle de ces instances dans la lutte contre l’impunité à travers des enquêtes internationales.