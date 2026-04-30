Jordan Bardella soutient les frappes israéliennes contre le Hezbollah

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a affiché son soutien aux actions militaires d’Israël au Liban, rompant avec la ligne officielle de la diplomatie française. Interrogé sur BFMTV, il a estimé que la guerre menée par Israël contre le Hezbollah relevait d’un combat existentiel, allant jusqu’à évoquer un « choc des civilisations ».

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Il affirme qu'Israël fait face à un environnement hostile, entouré « par l’Iran et ses organisations relais chiites », dont le Hezbollah et le Hamas, dont « l’existence même est guidée par la volonté de détruire Israël ». Dans ce contexte, il considère que l’État hébreu « lutte pour son existence et sa sécurité ». S’il appelle à une certaine retenue, Jordan Bardella refuse toutefois de condamner les frappes israéliennes, qu’il juge « légitimes », à condition qu’elles demeurent proportionnées.

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À ses yeux, la solution ne peut être uniquement diplomatique : elle doit aussi passer par un soutien renforcé à l’armée libanaise et par une stratégie visant à neutraliser durablement l’organisation terroriste chiite.

Ces déclarations tranchent avec la position officielle de la France, traditionnellement proche du Liban et favorable à une résolution diplomatique du conflit. Le Quai d’Orsay privilégie en effet les négociations et l’appui logistique à l’armée libanaise, tout en critiquant régulièrement les frappes israéliennes.