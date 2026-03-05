La France autorise temporairement des avions américains à utiliser ses bases au Moyen-Orient

La France a autorisé de manière temporaire la présence d’aéronefs militaires américains sur certaines de ses bases au Moyen-Orient, dans le contexte de la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran. L’information, révélée par la chaîne LCI, a été confirmée jeudi par l’état-major français.

Selon une porte-parole de l’état-major, cette décision s’inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre Paris et Washington. Les avions américains pourront ainsi être stationnés sur des installations françaises dans la région afin de contribuer à la protection des partenaires occidentaux dans le Golfe.

Parmi les sites concernés figure notamment la base aérienne 104 d’Al Dhafra, située à une trentaine de kilomètres au sud d’Abou Dabi, aux Émirats arabes unis. Inaugurée en 2009, cette base constitue un point stratégique pour les forces françaises déployées dans la région.

Depuis 2016, elle accueille notamment l’escadron de chasse EC 1/7 "Provence", équipé d’avions Rafale. Cette unité soutient les opérations militaires françaises dans le golfe Arabo-Persique et dans le nord de l’océan Indien, tout en permettant l’entraînement des forces françaises aux opérations en environnement désertique et urbain.

L’escadron fait partie du dispositif des Forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis, qui regroupe environ 650 militaires. Cette présence permanente vise à renforcer la coopération militaire avec les partenaires régionaux et à soutenir les opérations françaises dans cette zone stratégique.