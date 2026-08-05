Le Crif réclame l’interdiction d’une marque de vêtement soupçonnée de glorifier le 7-Octobre

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) demande l’interdiction de la marque de vêtements Sa7ten, qu’il accuse de faire l’apologie des attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023, selon les informations d’Europe 1.

L’organisation a adressé un courrier au ministère français de l’Intérieur et à la justice pour signaler les activités de cette marque lancée en 2024 et commercialisée en France.

Les soupçons du Crif portent notamment sur le nom « Sa7ten », prononcé « Sahten » et signifiant « bon appétit » en arabe. L’organisation estime toutefois que sa décomposition en « Sa 7 ten » pourrait renvoyer au samedi 7 octobre.

« Ce nom, si on regarde bien, signifie samedi 7 et “ten” pour octobre. C’est fondamentalement une forme d’apologie du terrorisme des attentats du 7-Octobre », a déclaré le président du Crif, Yonathan Arfi, à Europe 1.

Le Crif met également en cause la présence de triangles rouges inversés sur certains vêtements. Ce symbole est régulièrement utilisé dans les vidéos de propagande du Hamas pour désigner des personnes ou des cibles visées.

Pour Yonathan Arfi, l’association de ces différents éléments ne peut être considérée comme une simple coïncidence. Le président du Crif réclame une réaction ferme des autorités françaises.

« Je n’ai pas souvenir d’avoir vu des marques commerciales essayer de tirer profit d’une forme d’apologie du terrorisme. À mes yeux, cela mérite une interdiction de ces productions », a affirmé Yonathan Arfi.

Le Crif demande l’interdiction complète de la marque en France et souhaite que ses responsables soient poursuivis pour apologie du terrorisme.

« Imaginerait-on une marque de vêtements en France faire l’apologie des attentats du 13-Novembre ou de l’attentat de Nice ? », a interrogé Yonathan Arfi.

Selon l’organisation, le courrier envoyé aux autorités n’a pour le moment reçu aucune réponse. Un nouveau signalement pourrait être déposé dans les prochaines semaines.

La marque Sa7ten rejette catégoriquement les accusations. Elle nie toute référence explicite ou implicite aux attaques du 7 octobre 2023 et conteste promouvoir le terrorisme. À ce stade, les autorités françaises n’ont annoncé aucune décision concernant ce signalement.