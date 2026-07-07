Rima Hassan jugée pour apologie du terrorisme

Âgée de 34 ans, Rima Hassan est poursuivie pour un message publié le 26 mars dernier sur X, dans lequel elle relayait une citation attribuée à Kōzō Okamoto, membre de l'Armée rouge japonaise et auteur de l'attentat contre l'aéroport de Lod, en Israël, le 30 mai 1972. L'attaque, menée au nom du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), avait fait 26 morts et une centaine de blessés.

Dans cette publication, supprimée depuis, l'eurodéputée reprenait une citation attribuée à Kōzō Okamoto : « Tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir », accompagnée d'une photographie le montrant porté par des hommes armés.

Le message a été signalé au parquet par le ministre de l'Intérieur ainsi que par plusieurs associations, dont l'Organisation juive européenne et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra). À l'issue de l'enquête, Rima Hassan a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour apologie du terrorisme.

L'élue conteste les poursuites. Son avocat, Vincent Brengarth, dénonce un « acharnement judiciaire » et estime que cette procédure relève d'un débat sur la liberté d'expression davantage que du droit pénal. Un rassemblement de soutien est prévu devant le tribunal, à l'appel de plusieurs élus et militants, tandis qu'une tribune intitulée « Non au délit de Palestine » a recueilli plus de 200 signatures, parmi lesquelles celles de Christiane Taubira, Annie Ernaux, Xavier Dolan et Camille Étienne.

Ce procès intervient dans un contexte de multiplication des procédures pour apologie du terrorisme depuis les attaques du 7 octobre 2023. La Cour de cassation a récemment confirmé que qualifier les attaques du Hamas d'« actes de résistance » pouvait relever de cette infraction.

Si elle est reconnue coupable, Rima Hassan encourt jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour apologie du terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne.