"Mort de 1200 colons juifs" : Hachette rappelle aussi un dictionnaire et examine tous ses ouvrages scolaires

Le groupe d’édition Hachette a annoncé le rappel immédiat de plusieurs ouvrages scolaires et parascolaires, dont un dictionnaire pour collégiens, après la découverte d’une formulation qualifiant de « colons juifs » les victimes de l’attaque du 7 octobre 2023 en Israël. Les livres concernés ont été retirés de la vente, font l’objet d’une procédure de rappel et seront détruits, a précisé l’éditeur.

La phrase incriminée figurait dans trois manuels de révision et dans un dictionnaire Larousse vendu à quelques centaines d’exemplaires. Elle évoquait « la mort de plus de 1 200 colons juifs lors d’une série d’attaques du Hamas », formulation repérée et signalée par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme. Hachette a indiqué lancer « une vérification intégrale » de l’ensemble de ses ouvrages scolaires, périscolaires et de ses dictionnaires.

Le numéro un français de l’édition a ouvert une enquête interne « pour déterminer les raisons qui ont conduit à une telle erreur » et promet la mise en place d’un « processus de vérification renforcé » pour ses prochaines publications. Le groupe est passé sous le contrôle de l’industriel Vincent Bolloré fin 2023.

La réaction politique a été immédiate. Le président Emmanuel Macron a jugé « intolérable » que des manuels « falsifient les faits » concernant « les attentats terroristes et antisémites du 7 octobre », ajoutant que « le révisionnisme n’a pas sa place en République ». De son côté, le président du CRIF, Yonathan Arfi avait dénoncé sur i24NEWS « une falsification grave de l’histoire ».

Le 7 octobre 2023, des commandos du Hamas ont mené une attaque sans précédent en Israël, faisant plus de 1 200 morts, en majorité des civils.