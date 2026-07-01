Sondage du Crif : une majorité de Français rejette le boycott des artistes liés à Israël

Une enquête commandée par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) et réalisée par l'Ifop révèle qu'une large majorité de Français s'oppose au boycott d'artistes israéliens ou d'artistes français en raison de leur soutien présumé à Israël. Menée les 18 et 19 juin auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 personnes âgées de 18 ans et plus, l'étude met en lumière un fort attachement à l'idée que la culture doit rester à l'écart des affrontements politiques.

Selon les résultats du sondage, 71 % des Français estiment que le monde de la culture et du spectacle ne devrait pas être mêlé à des revendications politiques. Une proportion identique considère que le boycott d'artistes israéliens contribue à alimenter les tensions et favorise la montée de l'antisémitisme.

L'enquête montre également un rejet marqué des campagnes visant des artistes français pour leur soutien supposé à Israël. Ainsi, 75 % des personnes interrogées jugent illégitime de boycotter ces artistes. À l'inverse, les sympathisants de La France insoumise (LFI) et les plus jeunes se distinguent par une plus grande acceptation de ces pratiques. Parmi eux, 71 % des sympathisants LFI et 54 % des 18-24 ans estiment justifiés les appels au boycott d'artistes français perçus comme favorables à Israël.

Concernant les artistes israéliens, 20 % des Français considèrent légitimes les manifestations organisées devant les salles où ils se produisent. Ce taux grimpe à 53 % chez les sympathisants LFI. Plus controversé encore, 11 % des sondés jugent justifié de s'en prendre physiquement à des artistes israéliens afin d'empêcher leur représentation, une opinion partagée par 31 % des sympathisants du mouvement de Jean-Luc Mélenchon.

L'étude souligne par ailleurs que 80 % des Français ne pensent pas que le boycott d'artistes israéliens puisse contribuer à faire progresser la paix entre Israéliens et Palestiniens.

Pour le Crif, ces résultats témoignent d'un rejet majoritaire des campagnes de boycott dans le domaine culturel, tout en mettant en évidence des fractures générationnelles et politiques sur la question. L'organisation estime également que les pressions exercées contre certains artistes participent à un climat de tension qui dépasse largement le seul débat sur le conflit israélo-palestinien.