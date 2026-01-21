Xavier Niel candidat à la présidentielle 2027 : simple boutade ou véritable ambition ?

Xavier Niel, fondateur de Free et figure emblématique de l’entrepreneuriat français, nourrit-il des ambitions pour l’élection présidentielle de 2027 ? Une anecdote rapportée par Le Point relance en tout cas la rumeur. Lors d’une réception donnée à l’Élysée par Emmanuel Macron à la fin de l’an dernier, le milliardaire aurait envoyé sa fille de treize ans, Élisa, interroger le chef de l’État sur une éventuelle candidature de son père.

Selon le récit, la jeune fille aurait demandé au Président ce qu’il penserait d’une candidature de Xavier Niel à la présidentielle. Emmanuel Macron aurait répondu, sur le ton de l’humour, que "le job n’est pas si facile", avant de s’enquérir de la réelle motivation de l’intéressé. "Il en parle tous les jours", aurait alors répliqué l’adolescente sans hésitation.

L’échange pourrait n’être qu’une plaisanterie, mais Le Point assure que cette idée serait envisagée avec un certain sérieux par le patron de Free. Une hypothèse confortée par un clip humoristique diffusé en 2022, dans lequel Xavier Niel se mettait en scène en "Président de Free", prononçant un faux discours à l’Élysée, tout en se moquant gentiment d’Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs.

Derrière ce ton léger, se dessinerait une réflexion plus concrète. Très présent dans les cercles politiques en raison de ses activités économiques, Xavier Niel financerait également des enquêtes d’opinion pour mesurer sa notoriété et sa popularité, comme l’avait révélé La Lettre en novembre dernier. Ces sondages circuleraient même parmi plusieurs responsables politiques, jusqu’au Président de la République.

Pour autant, la route vers une candidature crédible reste longue. Un sondage publié par Le Point au printemps 2024 lui accordait environ 10 % des intentions de vote en cas de candidature, un score honorable comparé à d’autres personnalités testées, mais insuffisant pour espérer l’emporter. Sans surprise, ce soutien provenait principalement d’électeurs centristes et libéraux.

Entre fantasme médiatique, stratégie de communication et réelle ambition politique, le mystère demeure autour des intentions présidentielles de Xavier Niel.