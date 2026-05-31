Un convoi humanitaire à destination de Gaza se disperse en Libye

Un convoi terrestre de militants propalestiniens en route vers Gaza s’est dispersé jeudi en Libye, après s’être vu refuser l’entrée dans l’est du pays et après l’arrestation de dix de ses participants.

Le convoi Global Sumud Land Convoy devait traverser l’Afrique du Nord pour rejoindre Gaza, en complément de la flottille maritime interceptée plus tôt par Israël. Ses organisateurs affirment avoir été contraints de mettre fin à l’initiative en raison d’obstacles administratifs, de violences et de l’arrestation de militants.

Selon la Global Sumud Flotilla, environ 200 participants campaient à quelques kilomètres du point de passage de Syrte lorsqu’ils auraient été encerclés par des véhicules banalisés. Des militants affirment avoir été agressés physiquement avant d’être forcés d’évacuer.

Les dix personnes arrêtées s’étaient rendues à un point de contrôle à Syrte pour tenter de négocier avec les autorités de l’est libyen. Le gouvernement de stabilité nationale, qui contrôle cette partie du pays, affirme qu’elles n’avaient pas accompli les formalités nécessaires ni obtenu d’autorisation d’entrée.

Les autorités libyennes disent soutenir la cause palestinienne, mais soulignent que les points de passage entre la Libye et l’Égypte sont réservés aux citoyens des deux pays.

Le convoi était composé de 30 véhicules, dont 20 caravanes et 7 ambulances. Il avait quitté Zalitan le 16 mai avant de s’arrêter près de Syrte le lendemain. Les organisateurs affirment avoir proposé de remettre l’aide humanitaire au Croissant-Rouge libyen, qui aurait pu l’acheminer officiellement avec un nombre limité de militants.

La Global Sumud Flotilla réclame désormais la libération des militants détenus et l’intervention de leurs pays d’origine, dont l’Espagne, l’Italie, la Pologne, l’Argentine, l’Uruguay, le Portugal, la Tunisie et les États-Unis.

Le mouvement affirme vouloir poursuivre ses actions maritimes, terrestres et juridiques contre le blocus de Gaza. Sa flottille de 54 navires avait été interceptée par la marine israélienne les 18 et 19 mai, avant l’expulsion de tous ses participants d’Israël.