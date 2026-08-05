Canada : 96 % des étudiants juifs ont été victimes d'antisémitisme ou en ont été témoins

Un rapport publié par le Bureau canadien de l’envoyé spécial chargé de la préservation de la mémoire de la Shoah et de la lutte contre l’antisémitisme alerte sur l’ampleur du phénomène dans les universités du pays. Selon cette étude consacrée à l’expérience des étudiants sur les campus, 96 % des étudiants juifs interrogés affirment avoir subi ou été témoins d’au moins un incident antisémite.

Le rapport, intitulé Campus Antisemitism and Student Experiences, s’accompagne d’une série de recommandations formulées par le Réseau des universitaires canadiens engagés. Il met notamment en cause des comportements attribués non seulement à d’autres étudiants, mais aussi à des professeurs et à des membres de l’administration universitaire.

Dans une déclaration commune, le Centre pour Israël et les affaires juives, B’nai Brith Canada et le centre Simon Wiesenthal ont estimé que l’antisémitisme s’était désormais enraciné dans plusieurs institutions publiques canadiennes, y compris les universités. Les trois organisations ont replacé ces résultats dans un contexte plus large marqué par des attaques contre des synagogues, des écoles juives et des commerces appartenant à des Juifs, ainsi que par la forte proportion de crimes haineux visant la communauté juive.

Elles ont également rappelé que le Premier ministre Mark Carney avait lui-même reconnu que le Canada ne protégeait pas suffisamment ses citoyens juifs. Pour ces organisations, les conclusions du rapport confirment l’urgence d’une réponse plus ferme de la part des responsables universitaires et des différents niveaux de gouvernement.

Les signataires appellent ainsi les autorités à examiner sérieusement les recommandations avancées par les universitaires et à adopter des mesures concrètes pour garantir la sécurité des étudiants juifs. Ils désignent notamment l’antisionisme parmi les facteurs alimentant cette hostilité et estiment que le temps des simples déclarations est désormais dépassé.