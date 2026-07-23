Un militant anti-Israël poursuivi pour terrorisme à Toronto pour des liens présumés avec le Hamas

Un militant propalestinien de 33 ans a été inculpé pour terrorisme au Canada en raison de liens présumés avec le Hamas, ont annoncé mercredi les autorités de Toronto, selon Global News.

Le suspect a été arrêté à l’issue d’une enquête conjointe de l’unité des crimes haineux de la police de Toronto et de l’équipe intégrée de la sécurité nationale de la Gendarmerie royale du Canada. Il a comparu une première fois devant un tribunal mardi.

Selon les enquêteurs, l’homme a participé à plusieurs manifestations anti-Israël organisées dans le centre de Toronto entre le 25 mai et le 7 septembre 2024. Il aurait pris la parole au micro pour tenir publiquement des propos appelant à s’en prendre aux membres des communautés israélienne et juive.

Le 7 mars 2025, les forces de l’ordre ont perquisitionné son domicile et saisi plusieurs appareils électroniques. D’après la police, les éléments recueillis indiqueraient que le suspect a agi « au profit et en association avec le Hamas », organisation classée comme terroriste au Canada.

L’inculpation a été autorisée le 20 juillet par les procureurs généraux de l’Ontario et du Canada. L’homme est poursuivi pour participation ou contribution aux activités d’une entité terroriste, une infraction passible d’une peine maximale de dix ans de prison.

Cette procédure constitue un cas rare dans lequel les autorités canadiennes établissent formellement un lien présumé entre un participant à des manifestations propalestiniennes et une organisation terroriste.

L’avocat du suspect, Mohamed El Rashidy, a catégoriquement contesté les faits reprochés à son client, assurant que celui-ci n’entretenait « aucun lien avec le Hamas ni avec aucun autre groupe étranger ».

« Il fait face à une seule accusation découlant de prises de parole lors de manifestations publiques. Il n’y a eu ni violence, ni arme, ni blessé », a-t-il déclaré.

L’avocat a défendu le droit de son client à s’exprimer sur la mort de civils et s’est dit convaincu que l’accusation ne résisterait pas à l’examen de la justice.

Le Centre des Amis de Simon Wiesenthal a pour sa part qualifié les accusations de « profondément préoccupantes », estimant qu’elles renforçaient les inquiétudes exprimées par les Juifs canadiens concernant les discours violents et la glorification du terrorisme lors de manifestations anti-Israël.