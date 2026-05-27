Des hackers iraniens accusés d’une cyberattaque à Los Angeles

Des hackers iraniens seraient à l’origine de la cyberattaque qui a fortement perturbé en mars dernier le réseau de transports en commun de Los Angeles, selon des chercheurs israéliens.

L’attaque avait désorganisé les services de la Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority et poussé l’agence à fermer une partie de ses systèmes informatiques.

D’après Gambit Security, une entreprise de cybersécurité basée à Tel-Aviv, les pirates auraient dérobé environ 700 gigaoctets de données, notamment des e-mails, des sauvegardes et d’autres fichiers internes. Ces données auraient été découvertes après une fuite en ligne.

Les chercheurs affirment qu’une piste numérique a permis de relier le serveur où les fichiers ont été retrouvés à une opération de piratage attribuée à Téhéran par des autorités et experts israéliens.

Un groupe pro-iranien peu connu, appelé Ababil of Minab, avait revendiqué l’attaque. Son nom fait référence au bombardement d’une école de filles dans la ville iranienne de Minab. Selon des chercheurs américains et israéliens, ce type de groupe se présente comme une organisation de hackers « justiciers », mais pourrait en réalité servir de couverture à des opérations des services de renseignement iraniens.

La mission iranienne auprès de l’ONU n’a pas répondu aux demandes de commentaire. La régie des transports de Los Angeles avait indiqué le mois dernier travailler avec les forces de l’ordre et des spécialistes de cybersécurité pour remettre ses systèmes en état, tout en refusant de spéculer sur les responsables de l’attaque.