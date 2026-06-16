Donald Trump affirme n’avoir « jamais soutenu un changement de régime » en Iran

Le président américain Donald Trump a assuré lors du sommet du G7 en France, qu’il n’avait « jamais soutenu un changement de régime » en Iran, tout en estimant que l’élimination de nombreux hauts responsables iraniens avait profondément modifié l’équilibre du pouvoir à Téhéran.

« Vous parlez de changement de régime. Je ne m’en suis jamais soucié. Cela n’a jamais fait partie des objectifs », a déclaré le président américain devant la presse.

Trump a toutefois souligné que plusieurs niveaux de la hiérarchie iranienne avaient été décimés au cours des derniers mois. « Le premier groupe, ils sont tous morts. Le deuxième groupe est mort. Une partie du troisième groupe a disparu », a-t-il affirmé, en référence aux dirigeants et responsables iraniens éliminés durant la guerre.

Le président américain a également surpris en décrivant les dirigeants actuellement au pouvoir en Iran comme des interlocuteurs pragmatiques. « Nous traitons avec des personnes que je considère comme très rationnelles. Ils étaient agréables à traiter. Ce sont des gens forts, intelligents », a-t-il déclaré.

Selon lui, les responsables aujourd’hui aux commandes seraient même « plus intelligents » que leurs prédécesseurs et moins idéologiquement radicaux. « Ils cherchent à aider leur pays », a-t-il ajouté.

Donald Trump a réaffirmé son scepticisme à l’égard des changements de régime imposés de l’extérieur. « Je ne crois pas au changement de régime. J’en ai observé pendant des années. Cela ne fonctionne jamais. Cela doit se produire naturellement », a-t-il insisté.

Ces déclarations contrastent avec les propos tenus par le président américain au début de la guerre contre l’Iran, lorsqu’il avait appelé la population iranienne à profiter du conflit pour renverser les autorités en place. « Quand nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement », avait-il alors lancé.

Au cours de son intervention au G7, Trump a également salué le leadership de l’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, présent à ses côtés, estimant qu’un pays devait être gouverné « par le respect et non par la peur ».

Évoquant la répression des manifestations anti-régime en Iran plus tôt cette année, il a affirmé que « 42.000 manifestants au moins » avaient été tués et a qualifié les exécutions de protestataires de « choses terribles », sans toutefois développer davantage ce sujet.