Donald Trump affirme que l'Iran a accepté de céder son uranium enrichi

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi que l’Iran avait accepté de céder son uranium enrichi, une avancée majeure dans les négociations en cours entre Washington et Téhéran. « Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire », a-t-il déclaré depuis la Maison-Blanche, se montrant optimiste quant à la conclusion d’un accord. « Il y a de très bonnes chances que nous parvenions à un accord », a-t-il ajouté.

Cette annonce intervient dans un contexte régional marqué par une intense activité diplomatique et militaire. En parallèle, Donald Trump a également assuré que le cessez-le-feu conclu entre le Liban et Israël « inclura le Hezbollah », se disant « confiant » dans le respect de la trêve par le mouvement chiite libanais.

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Le Hezbollah avait indiqué plus tôt qu’il respecterait ce cessez-le-feu, qui rentrera en vigueur à minuit (heure d'Israël), à condition qu’Israël mette fin à toutes les hostilités. Cette condition souligne la fragilité de l’accord, dans une région où les cessez-le-feu sont souvent précaires et soumis à de multiples interprétations.

Si cet engagement iranien se confirme, il pourrait ouvrir la voie à une désescalade durable et à un accord plus large incluant des garanties de sécurité régionales. Toutefois, de nombreuses incertitudes subsistent quant aux modalités concrètes de cette éventuelle restitution et aux mécanismes de vérification qui seraient mis en place.

Dans ce contexte, l’administration américaine semble vouloir capitaliser sur une dynamique diplomatique globale, mêlant cessez-le-feu au Liban et avancées sur le nucléaire iranien, pour tenter de redessiner les équilibres stratégiques au Moyen-Orient.