Donald Trump affirme que les États-Unis vont "travailler" avec Téhéran pour extraire du matériel nucléaire "enfoui"

Donald Trump a affirmé que les discussions en cours avec l’Iran avançaient rapidement, évoquant une possible réorientation majeure dans les relations entre Washington et Téhéran. « L’Iran a connu un changement de régime très productif », a-t-il déclaré, laissant entendre une évolution significative du pouvoir iranien, sans en préciser les contours.

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Le président américain insiste sur une dynamique de coopération inédite : « Les États-Unis travailleront étroitement avec l’Iran », a-t-il assuré. Selon lui, les négociations ont déjà permis des avancées concrètes : « De nombreux points, parmi les quinze, ont déjà été convenus », a-t-il précisé, évoquant un cadre structuré en vue d’un accord global.

Au cœur des discussions figure la question du programme nucléaire iranien. « Il n’y aura pas d’enrichissement d’uranium », a martelé Donald Trump, posant une ligne rouge claire pour Washington. Cette exigence constitue l’un des principaux points de tension dans les négociations, alors que Téhéran revendique de longue date son droit à l’enrichissement à des fins civiles.

Parallèlement, les discussions s’étendent à des volets économiques. « Nous discutons, et continuerons de discuter, des droits de douane et d’un allègement des sanctions avec l’Iran », a-t-il indiqué, suggérant que des concessions économiques pourraient accompagner un éventuel accord.

Enfin, le président américain a adressé un avertissement aux partenaires de l’Iran : « Tout pays fournissant des armes militaires à l’Iran sera immédiatement frappé de droits de douane de 50 % sur tous les biens vendus aux États-Unis, avec effet immédiat. »