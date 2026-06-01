Donald Trump assure que l’Iran veut "vraiment" conclure un accord avec les États-Unis

Le président américain Donald Trump a affirmé que l’Iran souhaitait « vraiment » parvenir à un accord avec Washington, se montrant optimiste quant à l’issue des négociations en cours entre les deux pays.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le locataire de la Maison Blanche a assuré qu’un éventuel accord serait bénéfique à la fois pour les États-Unis et leurs alliés.

« L’Iran veut vraiment conclure un accord, et ce sera un bon accord pour les États-Unis et ceux qui sont avec nous », a-t-il écrit.

Donald Trump a également dénoncé les critiques récurrentes de responsables politiques et de commentateurs concernant sa gestion du dossier iranien. Selon lui, ces prises de position compliquent le travail diplomatique de son administration.

Le président américain a notamment regretté les commentaires contradictoires l’appelant tour à tour à accélérer les négociations, à les ralentir, à recourir à la force ou, au contraire, à éviter toute confrontation militaire.

« Les démocrates et certains républicains apparemment antipatriotes ne comprennent-ils pas qu’il est beaucoup plus difficile pour moi de faire correctement mon travail et de négocier lorsque des politiciens opportunistes ne cessent de commenter négativement la situation ? », a-t-il déclaré.

Trump s’est toutefois voulu rassurant quant à l’issue des discussions. « Détendez-vous et laissez faire, tout finira bien. C’est toujours le cas ! », a-t-il lancé.