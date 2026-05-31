Iran : des sites de missiles déjà remis en état

L’Iran aurait remis en service une grande partie des accès à ses installations souterraines de missiles touchées pendant la récente guerre contre Israël et les États-Unis, selon CNN.

D’après des images satellite analysées par des experts cités par la chaîne américaine, Téhéran aurait dégagé 50 des 69 entrées de tunnels appartenant à 18 sites de missiles souterrains visés par les frappes.

Les images montreraient l’utilisation de bulldozers et de camions pour rouvrir les accès bloqués ou endommagés par les bombardements.

Selon Sam Lair, chercheur au James Martin Center for Nonproliferation Studies, l’Iran pourrait continuer à lancer des missiles tant qu’il dispose de lanceurs et d’équipes opérationnelles, même si sa production a été ralentie ou interrompue.

Il estime que rien n’empêche les forces iraniennes de réarmer leurs lanceurs avec les stocks de missiles encore disponibles.

Ce rapport souligne les limites de la campagne de bombardements menée par Israël et les États-Unis. Le cessez-le-feu annoncé par Donald Trump en avril avait laissé plusieurs objectifs déclarés de la guerre encore inachevés, notamment l’empêchement définitif d’un Iran nucléaire, la destruction de son programme balistique et l’affaiblissement durable du régime.