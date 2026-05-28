Tsahal en état d’alerte maximale face au risque d’une nouvelle attaque iranienne

Au sein de Tsahal, les responsables militaires estiment que l’Iran cherchera à améliorer considérablement sa vitesse de réaction lors d’une future confrontation avec Israël.

Selon les évaluations menées après l’opération « Rugissement du Lion », les forces iraniennes pourraient lancer des tirs vers Israël beaucoup plus rapidement qu’auparavant, poussant le Commandement du front intérieur israélien à adapter dès à présent ses dispositifs d’alerte et de protection civile.

L’armée israélienne maintient actuellement un niveau d’alerte maximal face à la possibilité d’une reprise des combats avec Téhéran.

Des évaluations sont menées en permanence, tandis que Tsahal se prépare également à d’éventuels scénarios de surprise opérationnelle.

« Nous sommes pleinement conscients de la situation et en état de préparation complet sur tous les fronts », a déclaré le chef du Commandement du front intérieur, le général Shai Kalper.

Depuis l’opération « Rugissement du Lion », plusieurs mesures ont été mises en place afin de renforcer la coordination entre l’armée et les autorités locales.

Le Commandement du front intérieur a notamment modifié son système d’alerte, renforcé les mécanismes de transmission d’informations et accru les capacités des unités de secours.

Tsahal poursuit également des exercices opérationnels destinés à améliorer la réponse civile et militaire en cas d’attaque iranienne.

Durant l’opération, 550 missiles ont été tirés depuis l’Iran vers Israël, dont près de 72 % étaient des missiles à sous-munitions. Le front intérieur israélien est intervenu sur près de 1.200 sites touchés, parmi lesquels une vingtaine de zones de destructions majeures, notamment à Haïfa.

« Nous profitons de cette période pour apprendre et renforcer nos capacités », a ajouté le général Kalper, affirmant que « sauver des vies reste la priorité absolue ».