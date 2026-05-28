Tsahal en état d’alerte maximale face au risque d’une nouvelle attaque iranienne
Face au risque d’une reprise des combats, l’armée israélienne maintient un niveau d’alerte maximal et renforce ses dispositifs de protection civile, de secours et d’alerte.
Au sein de Tsahal, les responsables militaires estiment que l’Iran cherchera à améliorer considérablement sa vitesse de réaction lors d’une future confrontation avec Israël.
Selon les évaluations menées après l’opération « Rugissement du Lion », les forces iraniennes pourraient lancer des tirs vers Israël beaucoup plus rapidement qu’auparavant, poussant le Commandement du front intérieur israélien à adapter dès à présent ses dispositifs d’alerte et de protection civile.
L’armée israélienne maintient actuellement un niveau d’alerte maximal face à la possibilité d’une reprise des combats avec Téhéran.
Des évaluations sont menées en permanence, tandis que Tsahal se prépare également à d’éventuels scénarios de surprise opérationnelle.
« Nous sommes pleinement conscients de la situation et en état de préparation complet sur tous les fronts », a déclaré le chef du Commandement du front intérieur, le général Shai Kalper.
Depuis l’opération « Rugissement du Lion », plusieurs mesures ont été mises en place afin de renforcer la coordination entre l’armée et les autorités locales.
Le Commandement du front intérieur a notamment modifié son système d’alerte, renforcé les mécanismes de transmission d’informations et accru les capacités des unités de secours.
Tsahal poursuit également des exercices opérationnels destinés à améliorer la réponse civile et militaire en cas d’attaque iranienne.
Durant l’opération, 550 missiles ont été tirés depuis l’Iran vers Israël, dont près de 72 % étaient des missiles à sous-munitions. Le front intérieur israélien est intervenu sur près de 1.200 sites touchés, parmi lesquels une vingtaine de zones de destructions majeures, notamment à Haïfa.
« Nous profitons de cette période pour apprendre et renforcer nos capacités », a ajouté le général Kalper, affirmant que « sauver des vies reste la priorité absolue ».