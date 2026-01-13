Donald Trump aux manifestants iraniens : "Continuez à protester, l’aide arrive"

Le président américain Donald Trump a adressé mardi un message direct aux manifestants iraniens mobilisés contre le régime de Téhéran, les exhortant à poursuivre leur mouvement de protestation. Dans une déclaration publiée sur son réseau social Truth Social, le chef de la Maison-Blanche a affirmé que « l’aide est en route », sur fond de tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran.

S’adressant aux « patriotes iraniens », Donald Trump les a appelés à « continuer à manifester » et à « reprendre le contrôle de leurs institutions ». Il a également exhorté les protestataires à conserver les noms des responsables de la répression, assurant que ceux-ci « paieront un lourd tribut ». Ces déclarations interviennent alors que des informations font état de préparatifs militaires américains et d’une possible escalade régionale.

Le président américain a par ailleurs annoncé avoir annulé toutes les rencontres prévues avec des responsables iraniens, conditionnant toute reprise de contact à la fin de ce qu’il a qualifié de « tueries inutiles dans les rues ». Une décision présentée comme un signal politique fort à l’adresse du régime des ayatollahs, accusé par Washington de réprimer violemment les manifestations populaires.

Sans préciser la nature de l’« aide » évoquée, Donald Trump a laissé entendre que les États-Unis soutiendraient les aspirations du peuple iranien face au pouvoir en place. Cette prise de position s’inscrit dans la ligne dure adoptée par son administration vis-à-vis de Téhéran, mêlant pression diplomatique, sanctions et messages de soutien public aux opposants.