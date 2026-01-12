L'Iran aurait déployé ses bases souterraines de missiles et pourrait utiliser une arme sans précédent contre Israël

Un haut responsable iranien a déclaré au quotidien britannique The Telegraph que l’Iran avait activé ses bases souterraines de missiles dans le cadre d’un dispositif de préparation qualifié de « sans précédent ». Ces vastes complexes militaires souterrains, développés depuis plus d’une décennie, visent à protéger l’arsenal de missiles balistiques du régime face à une éventuelle confrontation avec Israël.

Selon ce responsable, cité sous couvert d’anonymat, les bases de missiles souterraines, volontairement épargnées lors du précédent conflit, sont désormais toutes en état d’alerte maximale ». Il a précisé que le guide suprême iranien, Ali Khamenei, avait ordonné aux Gardiens de la révolution de maintenir un niveau de préparation maximal, affirmant que « la situation sera très différente cette fois‑ci ». L'ayatollah a menacé de ripostes d'envergure contre Israël si jamais les Etats-Unis venaient à attaquer le territoire en soutien aux manifestants.

Ces installations, enfouies profondément sous terre, abritent de nombreux missiles capables d’atteindre le territoire israélien. Les Gardiens de la révolution ont reconnu l’existence d’au moins quatre de ces bases souterraines, mais selon des estimations d’experts et des déclarations officielles iraniennes, leur nombre serait nettement plus élevé. Certaines seraient situées dans l’ouest de l’Iran, permettant des tirs directs vers Israël.

D’après le Hudson Institute, un centre de recherche américain spécialisé en sécurité, ce réseau de bases souterraines a permis à l’Iran de préserver une partie significative de son arsenal lors de la « guerre des Douze Jours » en juin contre l'Etat hébreu. Avant le conflit, l’Iran disposait d’environ 2 000 missiles balistiques ; ce nombre serait aujourd’hui réduit à près de 1 500. En parallèle, sur les quelque 500 lanceurs dont disposait le pays avant la guerre, près de la moitié auraient été endommagés par des frappes israéliennes.

Il y a moins d’un an, l’Iran avait diffusé une vidéo de propagande montrant de hauts responsables militaires visitant l’une de ces bases souterraines, où étaient exposés plusieurs types de missiles balistiques, dont certains auraient été utilisés lors d’attaques contre Israël ces deux dernières années. Le chef d’état‑major iranien y apparaissait notamment piétinant un drapeau israélien.

Le programme des « villes de missiles » n’est pas nouveau. Dès 2015, Téhéran avait rendu publique l’existence d’une vaste base souterraine, présentée comme située à environ 500 mètres de profondeur et répartie sur l’ensemble du territoire iranien.

Dans un contexte de tensions régionales croissantes, la chaîne CNN rapporte que l’Iran se préparerait à riposter à une attaque américaine par le lancement massif de missiles Kheibar Shekan en direction d’Israël. Selon ce scénario, jusqu’à 500 missiles pourraient être tirés. D’une portée de 2 000 kilomètres, le missile Khyber est capable de couvrir l’ensemble du territoire israélien depuis l’Iran et transporte une ogive pesant environ 1,5 tonne.

Outre sa puissance destructrice, ce missile peut être équipé d’ogives à fragmentation, une capacité destinée à saturer les systèmes de défense aérienne.