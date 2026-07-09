Donald Trump change d’avion pour raisons de sécurité

Le président américain Donald Trump a quitté mercredi soir la Turquie à bord de l’ancien Air Force One, et non du nouveau Boeing 747-8 offert par le Qatar, en raison d’une recommandation sécuritaire du Secret Service.

Selon le New York Times, ce changement de dernière minute est intervenu sur fond d’escalade militaire entre les États-Unis et l’Iran. Les passagers auraient même reçu l’ordre de baisser les stores des hublots avant le décollage, dans le cadre d’une procédure inhabituelle.

Après un atterrissage à la base aérienne de Mildenhall, au Royaume-Uni, Donald Trump a finalement changé d’appareil et repris le nouvel avion qatari pour rentrer à Washington.

Le président américain a confirmé aux journalistes que les consignes de sécurité étaient liées à la menace iranienne, affirmant qu’ils se trouvaient sur un « avion dangereux ». Il a également répété être la « cible numéro un » de Téhéran.

La Maison-Blanche a toutefois livré une version différente, assurant que le changement d’avion faisait partie d’une manœuvre planifiée de diversion. Le directeur de la communication de la Maison-Blanche, Steven Cheung, a affirmé que le nouvel appareil dispose de protocoles de sécurité de très haut niveau.

L’épisode relance les interrogations sur le niveau de protection du Boeing offert par le Qatar, dont l’entrée en service aurait été accélérée. Des experts estiment qu’un avion présidentiel nécessite normalement de lourdes modifications, notamment en matière de protection antimissile et de résistance aux impulsions électromagnétiques.