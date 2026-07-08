Un médecin israélien aurait sauvé la vie de Recep Tayyip Erdogan

Un ancien porte-parole de l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv, Avi Shoshan, a affirmé lors d’un débat sur Channel 14 qu’Israël aurait autrefois contribué à sauver la vie du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Selon lui, un médecin de haut rang de l’hôpital Ichilov aurait été envoyé en Turquie après que Recep Tayyip Erdogan a été atteint d’un cancer. Avi Shoshan a refusé de révéler l’identité du praticien, mais a insisté sur le rôle joué par Israël dans cette affaire.

« Un médecin d’Ichilov a sauvé Erdogan. Un médecin israélien. Israël l’a sauvé », a-t-il déclaré.

Avi Shoshan affirme que cette mission médicale aurait été menée à la demande du Mossad, avec l’approbation du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il a également mentionné l’ancien chef du Mossad David Barnea.

L’ancien porte-parole a vivement critiqué le président turc, aujourd’hui très hostile à Israël. « Cet homme, qui menace aujourd’hui les Juifs, est vivant et respire grâce à un Juif, grâce à un Israélien, grâce à Benjamin Netanyahou et grâce à David Barnea », a-t-il lancé.

Il y a plusieurs années, des médias israéliens avaient déjà rapporté que Recep Tayyip Erdogan aurait reçu des conseils médicaux du professeur Itzhak Shapira, ancien directeur adjoint de l’hôpital Ichilov, également chargé du tourisme médical au sein de l’établissement.