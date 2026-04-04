Donald Trump donne 48 heures à l'Iran pour conclure un accord avant de "déchaîner les enfers sur eux"

Le président américain Donald Trump a ravivé la pression sur Téhéran en réaffirmant un ultimatum déjà posé : l’Iran dispose de « 48 heures » pour conclure un accord avec Washington ou rouvrir le détroit d’Ormuz, faute de quoi les États-Unis « déchaîneront les enfers ». Dans un message publié sur Truth Social, il a insisté sur l’urgence de la situation : « Le temps presse — 48 heures avant de déchaîner les enfers sur eux. »

Cette déclaration s’inscrit dans la continuité d’un délai initial de dix jours fixé par Donald Trump à l’Iran, désormais proche de son échéance. L’objectif affiché est double : contraindre Téhéran à accepter un compromis diplomatique et mettre fin aux perturbations dans le détroit d’Ormuz, artère stratégique par laquelle transite une part essentielle du commerce mondial de pétrole et de gaz.

Depuis le début du conflit fin février, l’Iran a renforcé son contrôle sur ce passage maritime clé, utilisant cette position comme levier face aux frappes menées par les États-Unis et Israël. Les restrictions imposées à la circulation des navires ont contribué à faire grimper les tensions sur les marchés énergétiques et accru les inquiétudes à l’échelle internationale.