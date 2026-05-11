Donald Trump envisage de relancer l’opération maritime dans le détroit d’Ormuz

Donald Trump a affirmé dimanche envisager de relancer l’opération américaine destinée à permettre aux navires commerciaux de traverser le détroit d’Ormuz, après l’échec de la première tentative lancée le 4 mai dernier.

Cette opération, baptisée « Projet liberté », avait été interrompue moins de vingt-quatre heures après son lancement, faute de résultats significatifs. Selon Donald Trump, une éventuelle reprise se ferait cette fois dans un cadre « élargi ».

Dans un entretien accordé à Fox News, le président américain a précisé qu’une relance de cette mission ne constituerait « qu’une partie » d’une opération militaire plus vaste.

L’objectif affiché par Washington reste de rétablir le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, quasiment paralysé depuis les mesures de blocage imposées par Iran au début de la guerre régionale déclenchée fin février.

Donald Trump s’est également montré très offensif à l’égard de Téhéran sur le terrain diplomatique.

Selon lui, le régime iranien finirait par « céder » dans les négociations avec les États-Unis, malgré le rejet par l’Iran des dernières propositions américaines et l’absence de signes concrets d’assouplissement du côté iranien.

Interrogé sur l’éventualité de nouvelles opérations ciblant des responsables iraniens, le président américain a répondu sans ambiguïté : « Je m’occuperai d’eux jusqu’à ce qu’ils concluent un accord. »

Ces déclarations interviennent alors que les tensions restent extrêmement élevées dans le Golfe et que plusieurs pays occidentaux, dont la France et le Royaume-Uni, discutent également d’un possible renforcement de leur présence maritime dans la région afin de sécuriser les routes commerciales stratégiques.

Le détroit d’Ormuz demeure l’un des points névralgiques du commerce énergétique mondial, par lequel transitent environ 20 % du pétrole et du gaz consommés dans le monde.