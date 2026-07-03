Donald Trump : "Je ne comprends pas comment un Juif peut voter démocrate"

Donald Trump a une nouvelle fois exprimé son incompréhension face au vote majoritairement démocrate des Juifs américains, tout en affirmant avoir été le président américain le plus favorable à Israël.

Dans une interview accordée à CNBC, le président américain a critiqué l’accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 sous Barack Obama, avant de s’en prendre au soutien traditionnel d’une majorité de l’électorat juif américain au Parti démocrate. "Qu’une personne juive puisse voter pour un démocrate me dépasse", a déclaré Donald Trump. "Parce que j’ai été le meilleur président de l’histoire d’Israël, et ils le reconnaissent. Et d’ailleurs, en Israël, je crois que j’étais à 99% ou quelque chose comme ça."

Donald Trump a longtemps bénéficié d’une forte popularité en Israël, notamment après les décisions prises lors de son premier mandat. Mais cette image s’est détériorée ces derniers mois, après la signature d’un mémorandum d’entente avec l’Iran, qui suscite de vives inquiétudes au sein des responsables israéliens. Selon un sondage publié le mois dernier par l’Institut israélien de la démocratie, seuls 44% des Israéliens estiment désormais que la sécurité d’Israël figure parmi les principales considérations du président américain.

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump remet en cause le vote des Juifs américains. Durant son premier mandat, puis plus encore lors de la campagne présidentielle de 2024, il avait régulièrement critiqué leur soutien au Parti démocrate, allant jusqu’à déclarer que les Juifs votant démocrate "devraient se faire examiner la tête".

Les sondages de sortie des urnes ont pourtant montré qu’en 2016, 2020 et 2024, une majorité des Juifs américains avaient voté pour le candidat démocrate face à Donald Trump. Un sondage réalisé en avril auprès des Juifs américains indiquait par ailleurs que seuls 22% approuvaient son action à la présidence.