Donald Trump : "La guerre touche à sa fin"

Dans un entretien accordé à NBC News, le président américain Donald Trump s’est voulu résolument optimiste, affirmant que le conflit était « en train de se terminer ». Il a estimé que l’armée iranienne avait été « décimée » par les frappes américaines et israéliennes, et que la nouvelle direction du pays apparaissait « beaucoup plus raisonnable » et moins « radicalisée » que celle éliminée au début des opérations.

« Nous nous en sortons très bien », a-t-il déclaré, mettant en avant les résultats militaires obtenus en l’espace d’un mois. Cette lecture contraste toutefois avec les interrogations persistantes sur la stabilité régionale et les capacités résiduelles de Téhéran.

Sur le plan intérieur, la situation demeure plus délicate. Le blocage du financement du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS) a provoqué d’importantes perturbations, notamment dans les aéroports, où les agents ont travaillé sans salaire pendant plusieurs semaines, entraînant de longues files d’attente et un mécontentement croissant. Par ailleurs, la hausse des prix du carburant et le bilan humain — treize soldats tués — pèsent sur l’opinion publique.

Malgré la guerre, Donald Trump a multiplié les séjours en Floride et les parties de golf, qu’il décrit comme une « pause nécessaire ». Ses soutiens assurent qu’il gouverne efficacement depuis Mar-a-Lago, tandis que ses opposants dénoncent une posture inadaptée en temps de conflit.

Entre confiance affichée et contestation grandissante, le président Trump aborde une phase décisive, où l’issue du conflit iranien pourrait peser lourdement sur l’équilibre politique américain.