Donald Trump : "Mamdani est en train de détruire New York"

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué le maire de New York, Zohran Mamdani, semblant rompre avec la relation de travail cordiale que les deux hommes avaient récemment affichée à la surprise générale. Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump a accusé l’édile démocrate de nuire à la métropole américaine.

"Malheureusement, le maire Mamdani est en train de détruire New York ! Elle n’a aucune chance !", a écrit le président américain. Cette charge intervient au lendemain de l’annonce par la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, d’un projet de taxe soutenu par Zohran Mamdani visant les résidences secondaires appartenant à des non-résidents permanents de l’État, d’une valeur supérieure à cinq millions de dollars.

Donald Trump a également estimé que l’État fédéral ne devait pas soutenir une politique qu’il juge néfaste. "Les États-Unis d’Amérique ne devraient pas contribuer à son échec. Cela ne fera qu’empirer", a-t-il affirmé.

Le locataire de la Maison Blanche s’en est enfin pris plus largement à la politique fiscale défendue par les responsables new-yorkais. "Les politiques de TAXES, TAXES, TAXES sont tellement mauvaises. Les gens fuient. Ils doivent changer de cap, et vite. L’histoire a prouvé que ce genre de choses ne fonctionne tout simplement pas", a conclu Donald Trump.