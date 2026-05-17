Donald Trump menace l’Iran : "Le compte à rebours est lancé"

Quelques minutes après son entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Donald Trump a adressé dimanche soir un nouveau message de menace à l’Iran, appelant Téhéran à avancer rapidement vers un accord. Dans une publication sur son réseau Truth Social, le président américain a laissé entendre que l’absence de progrès dans les discussions pourrait ouvrir la voie à une reprise des frappes.

« Pour l’Iran, le compte à rebours est lancé — ils feraient mieux de bouger vite, sinon il ne restera plus rien d’eux », a écrit Donald Trump, ajoutant : « Le temps est essentiel ! » Cette déclaration intervient dans un contexte de forte tension régionale, alors que plusieurs informations évoquent une coordination accrue entre Washington et Jérusalem sur la suite à donner au dossier iranien.

Aucun détail officiel n’a pour l’heure été communiqué par le bureau de Netanyahou ou par la Maison-Blanche sur le contenu précis de l’échange entre les deux dirigeants. Des sources citées par les médias israéliens décrivent toutefois cette conversation comme la poursuite d’une politique de « coordination maximale » entre les deux alliés sur les enjeux régionaux.

En parallèle, les Émirats arabes unis ont exprimé leur colère après une attaque de drone près de la centrale nucléaire de Barakah, dans la région d’Al-Dhafra. L’incident n’aurait pas causé de dommages directs au réacteur, mais il a provoqué un incendie aux abords du site et ravivé les inquiétudes sur la sécurité nucléaire dans le Golfe.

Le ministère émirati des Affaires étrangères a condamné l’attaque, la qualifiant d’« escalade dangereuse » et d’« agression inacceptable » constituant une menace directe pour la sécurité du pays. Abou Dhabi affirme se réserver le droit de répondre fermement.

Entre les menaces de Trump, les discussions avec Netanyahou et la montée des tensions dans le Golfe, le dossier iranien semble entrer dans une phase particulièrement critique, où la diplomatie reste ouverte mais sous pression militaire croissante.