Donald Trump prévient que tout "navire d’attaque rapide" iranien forçant le blocus sera "détruit"

La tension s’intensifie dans le détroit d’Ormuz. Le président américain Donald Trump a menacé lundi de détruire tout « navire d’attaque rapide » iranien qui tenterait de forcer le blocus maritime imposé par Washington aux navires entrant ou sortant des ports et zones côtières de l’Iran.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, le chef de l’exécutif américain a adopté un ton particulièrement offensif : « Si l’un de ces navires s’approche ne serait-ce qu’un peu de notre BLOCUS, il sera immédiatement DÉTRUIT, selon le même système que celui que nous utilisons contre les trafiquants de drogue en mer ». Une déclaration qui illustre la volonté de Washington d’imposer une ligne de fermeté face à Téhéran.

Ce blocus naval, ordonné dimanche et entré en vigueur lundi à 14 heures GMT, fait suite à l’échec de pourparlers directs entre les deux pays, organisés au Pakistan. Il place le détroit d’Ormuz — par lequel transite près de 20 % du pétrole mondial — au cœur d’une confrontation à haut risque.

Dans ce climat de tension extrême, la stratégie américaine oscille entre dissuasion et démonstration de force, tandis que les acteurs internationaux redoutent un embrasement susceptible d’affecter durablement la sécurité maritime et les marchés énergétiques mondiaux.