Donald Trump reçoit l’ex-otage Rom Braslavski à la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump a reçu cette semaine à la Maison Blanche l’ancien otage israélien Rom Braslavski, selon des photos publiées sur les réseaux sociaux par ce dernier.

Il s’agit de la première rencontre entre les deux hommes. Rom Braslavski n’avait pas pu participer à la délégation d’anciens otages et de familles d’otages reçue par Donald Trump en novembre 2025, en raison de difficultés psychologiques liées à sa captivité.

Selon les médias israéliens, l’ancien otage souffrait alors de stress post-traumatique (PTSD), et ses proches craignaient que le voyage ne soit trop éprouvant pour lui.

Sur les photographies diffusées après la rencontre, Rom Braslavski apparaît portant un tee-shirt arborant en hébreu l’inscription : « Merci beaucoup, Trump ».

Dans un message publié sur Instagram, il a rendu hommage au président américain.

« Monsieur le Président Donald Trump, vous êtes l’homme qui m’a sorti de l’enfer de 738 jours de captivité », a-t-il écrit.

« Vous êtes mon héros. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l’Amérique. »

Rom Braslavski avait été kidnappé le 7 octobre 2023 alors qu’il travaillait comme agent de sécurité au festival Nova, attaqué par le Hamas lors de son offensive contre le sud d’Israël.

Il a été libéré en octobre 2025 après plus de deux ans passés en captivité dans la bande de Gaza.

Depuis son retour, il a publiquement témoigné des sévices subis pendant sa détention, évoquant notamment des actes de torture ainsi que des agressions sexuelles.

Cette rencontre intervient alors que Donald Trump continue de mettre en avant son rôle dans les négociations ayant conduit à la libération de plusieurs otages détenus à Gaza.

Pour Rom Braslavski, cette première rencontre avec le président américain représente également l’occasion de remercier celui qu’il considère comme l’un des principaux artisans de sa libération après plus de deux années de captivité.