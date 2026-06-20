Donald Trump refusait l’option militaire contre l’Iran, selon un nouveau livre

Donald Trump affirmait encore l’an dernier qu’il ne souhaitait pas engager les États-Unis dans une guerre contre l’Iran, selon un nouveau livre des journalistes du New York Times Maggie Haberman et Jonathan Swan, rapporte The Guardian.

Dans "Regime Change", qui doit paraître cette semaine, les auteurs relatent une réunion dans le Bureau ovale entre Trump, le commentateur Tucker Carlson et Elon Musk. Carlson, inquiet d’une possible escalade au Moyen-Orient, a averti le président que certains cherchaient à l’entraîner dans un conflit avec Téhéran.

« Ils veulent que vous entriez en guerre contre l’Iran », a déclaré Carlson. Trump lui a alors répondu sans ambiguïté : « Nous ne ferons pas cela. »

Selon les auteurs, Donald Trump cherchait encore à cette époque les conseils de Carlson, malgré certaines divergences publiques entre les deux hommes sur la politique israélienne et la guerre à Gaza.

L’ouvrage décrit également la réaction du président américain face aux images des blessures causées par l’opération israélienne des bipeurs piégés contre le Hezbollah en 2024. Trump a évoqué devant ses interlocuteurs des photos montrant des victimes mutilées, se disant à la fois choqué par les conséquences humaines de l’attaque et fasciné par son ingéniosité.

Les auteurs affirment que le président revenait régulièrement sur les détails des blessures observées, oscillant entre horreur et fascination. Ils décrivent un dirigeant profondément marqué par les images, tout en s’interrogeant sur le caractère indiscriminé de l’opération, certaines explosions ayant eu lieu dans des lieux publics.

Le livre s’inscrit dans une série de révélations consacrées aux coulisses de la présidence Trump. Il intervient alors que la question iranienne demeure au cœur des débats à Washington, malgré l’accord ayant récemment mis fin aux hostilités entre les États-Unis et l’Iran.