Donald Trump s’emporte contre Benjamin Netanyahou après la frappe à Beyrouth

Les tensions entre Washington et Jérusalem semblent s'accentuer à mesure que les négociations entre les États-Unis et l'Iran approchent de leur conclusion. Selon plusieurs médias américains, Donald Trump a exprimé sa colère après une frappe israélienne menée dimanche contre une cible du Hezbollah à Beyrouth.

Sur son réseau Truth Social, le président américain a estimé que cette opération n'aurait pas dû avoir lieu alors qu'un accord avec l'Iran serait sur le point d'être finalisé.

« Nous sommes très proches d'un accord qui apportera la paix dans la région, y compris au Liban », a écrit Donald Trump, appelant toutes les parties à éviter toute escalade.

Le président américain a également affirmé qu'il ne devrait plus y avoir d'attaques israéliennes sur le territoire libanais, tout en demandant au Hezbollah de cesser ses propres opérations contre Israël.

Selon le site Axios, Donald Trump aurait adopté un ton beaucoup plus sévère lors d'un entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahou. Citant des sources proches des discussions, le média affirme que le président américain aurait reproché au Premier ministre israélien son manque de discernement après la frappe menée à Beyrouth.

Toujours selon Axios, Donald Trump aurait estimé que l'opération israélienne avait perturbé les derniers préparatifs de l'accord en cours de négociation avec Téhéran et retardé sa signature.

Ces déclarations suscitent une vive inquiétude au sein des responsables israéliens. Selon plusieurs médias locaux, certains craignent que le futur accord entre Washington et Téhéran ne limite considérablement la liberté d'action de Tsahal au Liban.

D'après la chaîne israélienne Channel 12, l'administration américaine souhaiterait que toute activité militaire israélienne cesse sur l'ensemble du territoire libanais, et non uniquement dans la région de Beyrouth.

Le même média affirme que Donald Trump aurait également évoqué la possibilité d'un retrait israélien du sud du Liban dans le cadre des discussions régionales en cours. Une option que Benjamin Netanyahou aurait rejetée.

Pendant ce temps, l'Iran a également dénoncé la frappe israélienne contre Beyrouth, estimant qu'elle menaçait les efforts diplomatiques actuellement menés entre Washington et Téhéran.

Selon plusieurs sources israéliennes, les autorités américaines multiplient les contacts avec Jérusalem afin d'éviter toute escalade susceptible de compromettre l'accord en préparation. Des évaluations sécuritaires évoquent par ailleurs la possibilité d'une riposte iranienne dans les prochaines heures.

Ces développements mettent en lumière des divergences de plus en plus visibles entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou sur la manière de gérer simultanément le dossier iranien et le front libanais.