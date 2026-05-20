Donald Trump sur Benjamin Netanyahou : "Il fera ce que nous lui dirons de faire"

Le président américain Donald Trump a évoqué mercredi ses relations avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que la situation régionale avec l’Iran, lors d’un échange avec des journalistes à la Maison-Blanche.

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« Netanyahou est un Premier ministre en temps de guerre, on ne le traite pas suffisamment bien », a déclaré Donald Trump, prenant la défense du chef du gouvernement israélien dans un contexte de fortes tensions politiques internes en Israël.

Le président américain a ensuite ajouté : « Bibi est quelqu’un de très bien, il fera ce que nous lui dirons de faire. On m’aime en Israël. Si je me présentais à des élections en Israël, je serais élu avec certitude ».

Donald Trump a également critiqué le président israélien Isaac Herzog, affirmant que « lui aussi traite mal Netanyahou ».

Concernant l’Iran, le président américain a assuré vouloir laisser une chance aux discussions en cours malgré les menaces militaires répétées de Washington. « Nous allons donner une chance à cela, je ne suis pressé d’aller nulle part », a-t-il déclaré.

Donald Trump a affirmé que « l’Iran est dévasté » et estimé que les opérations actuelles restaient limitées par rapport aux guerres menées précédemment par les États-Unis. Il a également insisté sur l’importance stratégique du détroit d’Ormuz, affirmant que les États-Unis devraient « ouvrir » cette voie maritime essentielle au commerce mondial.

Interrogé enfin sur ses relations avec les grandes puissances, le président américain a assuré : « Je m’entends avec Poutine, mais aussi avec Xi. Je m’entends avec tout le monde ».