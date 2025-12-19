Donald Trump suspend la loterie des cartes vertes après la fusillade à l'université Brown

Le président américain Donald Trump a décidé dans la nuit de jeudi à vendredi de geler le programme de loterie des cartes vertes (Green Card), après qu'il a été révélé que Claudio Manuel Neves Valente, suspect de la fusillade à l'université Brown et du meurtre d'un physicien du MIT, était entré aux États-Unis par ce biais.

La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a annoncé avoir ordonné, sur instruction de Donald Trump, l'arrêt immédiat du programme. Valente avait obtenu sa carte verte par le biais de cette loterie en 2017. "Cet individu ignoble n'aurait jamais dû être autorisé à entrer dans notre pays", a-t-elle déclaré.

https://x.com/i/web/status/2001873077089767435 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La responsable a rappelé qu'en 2017, Trump avait déjà tenté de mettre fin à ce programme après qu'un terroriste de Daech, également entré via cette loterie, avait tué huit personnes en fonçant avec un camion dans une foule à New York. "Sur ordre du président Trump, j'ordonne immédiatement à l'USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services - Services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis) de suspendre le programme DV1 (programme de visa diversité) pour garantir qu'aucun Américain supplémentaire ne soit victime de ce programme désastreux", a-t-elle ajouté.

Les autorités américaines ont annoncé dans la nuit avoir retrouvé le corps de Valente, 48 ans, ancien étudiant de l'université Brown. Lors d'une conférence de presse, elles ont indiqué qu'il se serait vraisemblablement suicidé. Son corps a été découvert dans un entrepôt du New Hampshire, au terme d'une vaste traque menée dans plusieurs États.

Les enquêteurs le soupçonnent également d'être impliqué dans le meurtre du professeur Loureiro, tué à son domicile lundi dernier. Les deux hommes, originaires du Portugal, se connaissaient apparemment depuis plusieurs années.