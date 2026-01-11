Donald Trump va étudier les options possibles pour répondre aux manifestations en cours en Iran

Le président américain Donald Trump doit être briefé mardi sur une série d’options concrètes pour répondre aux manifestations en cours en Iran, selon des responsables américains. Cette réunion marque une nouvelle étape dans la réflexion de la Maison-Blanche, alors que Donald Trump a multiplié ces derniers jours les menaces à l’encontre du régime iranien pour sa répression des protestataires.

Selon les informations disponibles, la réunion avec les principaux responsables de l’administration portera sur les « prochaines étapes ». Parmi les options envisagées figurent un renforcement du soutien aux sources antigouvernementales en ligne, le recours à des capacités cybernétiques offensives contre des infrastructures militaires ou civiles iraniennes, l’imposition de nouvelles sanctions économiques, ainsi que des frappes militaires ciblées.

Le secrétaire d’État Marco Rubio, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le chef d’état-major interarmées Dan Caine devraient participer à cette réunion, précisent les mêmes sources. Aucune décision finale n’est toutefois attendue à ce stade, les discussions étant encore à un niveau préliminaire.

Sur le plan militaire, le Pentagone n’a pas engagé de mouvements de troupes en vue d’éventuelles frappes. Une telle option nécessiterait non seulement des moyens d’attaque, mais aussi un renforcement de la protection des forces américaines déployées dans la région. Récemment, le porte-avions USS Gerald R. Ford et son groupe aéronaval ont été redéployés de la Méditerranée vers l’Amérique latine, laissant le Moyen-Orient et l’Europe sans porte-avions américain.

En parallèle, des mémorandums ont été adressés aux agences fédérales afin de recueillir leurs propositions, qu’elles soient militaires ou économiques. Parmi les pistes évoquées figure l’envoi de terminaux Starlink, le service d’Internet par satellite d’Elon Musk, afin d’aider les manifestants à contourner la récente coupure d’Internet imposée par les autorités iraniennes.

Ces discussions illustrent la volonté de Washington de maintenir la pression sur Téhéran, tout en calibrant sa réponse pour éviter une escalade régionale incontrôlée.