Gustavo Petro établit un parallèle entre Israël et des méthodes de propagande "nazies"

Le président colombien Gustavo Petro a accusé Israël et les États-Unis d’exporter vers l’Amérique latine des méthodes de manipulation politique qu’il a comparées à la propagande nazie.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Gustavo Petro réagissait à une campagne d’affichage visant le sénateur colombien de gauche Iván Cepeda. Le chef de l’État a qualifié cette initiative de « crime » et reproché aux autorités compétentes de ne pas intervenir.

Dans le même message, il a affirmé que les auteurs de telles pratiques avaient déjà agi au nom d’une « Palestine libre » et cherchaient désormais à les reproduire dans une « Amérique latine libre », semblant établir un lien entre cette campagne, Israël et les États-Unis.

L’ambassadeur israélien auprès des Nations unies, Danny Danon, a réagi sur le réseau X en déclarant : « Président de la Colombie, quoi qu’il se passe dans votre vie personnelle, il existe des lignes qui ne doivent jamais être franchies. »

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Les relations entre la Colombie et Israël sont fortement dégradées depuis 2024, lorsque Bogotá a rompu ses relations diplomatiques avec l’État hébreu. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, Gustavo Petro a multiplié les critiques à l’encontre d’Israël et exprimé son soutien à la cause palestinienne.