Iran : "Le blocus se poursuivra jusqu’à la conclusion d’un accord sur le nucléaire", affirme Donald Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé que les États-Unis ne lèveraient pas le blocus naval imposé à l’Iran tant qu’un accord sur le nucléaire n’aura pas été conclu. Dans une interview accordée à la chaîne israélienne N12, il a estimé que cette stratégie était « plus efficace » que des frappes militaires directes, affirmant que l’économie iranienne est « en train d’étouffer ».

Selon Donald Trump, la pression exercée sur les exportations pétrolières de l’Iran constitue un levier déterminant pour contraindre Téhéran à revenir à la table des négociations. Il a soutenu que les autorités iraniennes seraient désormais « désespérées » à l’idée de parvenir à un accord afin d’obtenir la levée du blocus.

Le président américain a également averti que les infrastructures énergétiques iraniennes risquaient de « s’effondrer » si le pays restait dans l’incapacité d’exporter son pétrole, principale source de revenus.

Le blocus intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, après plusieurs semaines de confrontation entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Bien qu’un cessez-le-feu fragile soit actuellement en vigueur, les discussions sur le nucléaire restent au point mort, chaque camp maintenant des positions fermes.

Historiquement, le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial, constitue un point névralgique dans ce rapport de force. En cherchant à contrôler les flux énergétiques, Washington espère imposer ses conditions à Téhéran sans recourir à une escalade militaire directe.

Cette stratégie, si elle se prolonge, pourrait toutefois avoir des répercussions importantes sur les marchés énergétiques mondiaux et sur l’équilibre géopolitique de la région.